Roma ko, la Lazio esulta: è in Champions. Milan ai preliminari di E. League

"Puro e disposto a salire a le stelle": con questa citazione dantesca, la Lazio festeggia la certezza di disputare la prossima Champions League. Un cinguettio arrivato immediatamente dopo il fischio finale del match tra i cugini della Roma e il Siviglia: l'eliminazione dei giallorossi, infatti, sgombra il campo dall'ipotesi che l'Italia potesse perdere un posto nella massima competizione europea, eventualità che si sarebbe tradotta in realtà e colpito la quarta classificata in Serie A (la Lazio appunto) nel caso in cui la squadra di Fonseca avesse vinto l'Europa League e il Napoli avesse contemporaneamente trionfato in Champions.