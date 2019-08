Roma, Karsdorp: "Scioccato, ognuno fa quello che vuole"

Rick Karsdorp è stato una meteora alla Roma collezionando appena 15 presenze in due stagioni, complice un grave infortunio al ginocchio destro pochi giorni dopo il suo arrivo nella Capitale. Il modo in cui decide di lasciare un ricordo di sé non è il migliore: il giocatore, infatti, spara a zero sui giallorossi ora che è tornato al Feyenoord: "Quando ero alla Roma ero davvero scioccato".

Il danese entra nei dettagli: “Alla Roma vieni lasciato molto da solo. Alcuni ragazzi camminano cinque minuti prima dell’inizio dell’allenamento, mentre altri hanno già trascorso due ore in palestra. Ci sono allenamenti in cui non parli con nessuno, ognuno fa le proprie cose. L’atmosfera in Olanda mi piace di più. Ci sono un po’ di risate nello spogliatoio".

Karsdorp rincara la dose: "Ho bisogno di un buon ambiente attorno, ecco perché qui mi sento bene. Non avevo fiducia in me stesso alla Roma. Da quando sono partito mi sono tolto molta tensione che avevo accumulato,quando ho saputo che sarei potuto andare via e tornare a casa. Ma dopo ho giocato due grandi amichevoli, così bene che ho pensato: ‘forse potrebbero trattenermi?’”.