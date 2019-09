"Sono contento di essere qui, la Roma è un club importante, con una grande storia. Negli ultimi due anni ho giocato poco, voglio rendermi utile qui". Queste le prime parole in giallorosso di Nikola Kalinic. Chiari fin da subito gli obiettivi della squadra: "Tornare in Champions League, anche se sappiamo che sarà difficile. Conosco la Serie A, ci sono grandi attaccanti come Dzeko, con cui ho già parlato". E sull'ipotesi di vederli giocare assieme: "Deciderà il mister, l'importante ora è lavorare bene".