ROMA: INFORTUNIO IN NAZIONALE PER SHOMURODOV, LESIONE ALL'ADDUTTORE

Lesione primo grado dell'adduttore sinistro. Questo l'esito dei primi esami strumentali cui si è sottoposto l'attaccante della Roma Eldor Shomurodov, costretto ad abbandonare il match tra il suo Uzbekistan e il Qatar, valida per la qualificazione ai prossimi Mondiali, per infortunio. Il giocatore, come riporta Laroma24.it, sedutosi in panchina, è scoppiato in lacrime e si è coperto il volto con la maglietta. Shomurodov rientrerà ora nella Capitale e le sue condizioni verranno valutate dallo staff medico giallorosso.