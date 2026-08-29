Roma, il calendario della Champions League: esordio contro l'ex Lukaku

Sono stati ufficializzati i calendari della League Phase della Champions League 2026/2027: di seguito il calendario della Roma di Gasperini.
ROMA
- Fenerbahce-Roma, giovedì 10 settembre 2026, ore 18:45
- Roma-Real Madrid, mercoledì 14 ottobre 2026, ore 21
- Roma-Slovan Bratislava, martedì 20 ottobre 2026, ore 21
- Manchester United-Roma, martedì 3 novembre 2026, ore 21
- Psg-Roma, mercoledì 25 novembre 2026, ore 21
- Roma-Sporting, martedì 8 dicembre 2026, ore 21
- AEK Atene-Roma, martedì 19 gennaio 2027, ore 21
- Roma-Lille, mercoledì 27 gennaio 2027, ore 21