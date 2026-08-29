Napoli, il calendario della Champions League: esordio con l'Arsenal, poi c'è il Villarreal

La Uefa ha diffuso i calendari della prima fase della Champions League: di seguito tutti gli appuntamenti del Napoli con date e orari.
Prima giornata: 9 settembre Napoli-Arsenal ore 21
Seconda giornata: 13 ottobre Villarreal-Napoli ore 21
Terza giornata: 20 ottobre Napoli-Bodo/Glimt ore 21
Quarta giornata: 4 novembre Porto-Napoli ore 21
Quinta giornata: 24 novembre Manchester City-Napoli ore 21
Sesta giornata: 8 dicembre Napoli-Brugge ore 21
Settima giornata: 20 gennaio Sabah-Napoli ore 18.45
Ottava giornata: 27 giornata Napoli-Viking ore 21