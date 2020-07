Roma, i tifosi contestano. Striscioni a Trigoria

Non c'è pace per la Roma dentro e fuori dal campo. Oggi i giallorossi sono attesi dalla sfida contro il Napoli al San Paolo. Un match che già potrebbe voler dire tutto dal punto di vista della classifica e delle ambizioni europee. A questa tensione prettamente agonistica si aggiunge anche quella legata al clima che si respira in città. Ieri, al centro sportivo di Trigoria, sono apparsi striscioni contro squadra e società: "Dirigenti e calciatori… dov’è il rispetto per i nostri colori?” e “Dirigenti assenti, squadra senza dignità… siete la vergogna di questa città".