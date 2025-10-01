Qualificazioni Europeo U17, Italia travolge Estonia 8-1 all'esordio

Esordio vincente per la Nazionale U17, che travolge l'Estonia, padrona di casa, per 8-1 al Rakvere Linnastaadion, nella prima partita nel Gruppo 1 del primo turno delle qualificazioni europee, sotto gli occhi dell'ambasciatore italiano a Tallinn, Stefano Catani, presente in tribuna accanto al vice coordinatore delle Nazionali Giovanili azzurre, Daniele Zoratto. Gli Azzurrini, a segno con otto marcatori differenti, aprono le marcature al 9' con Diego Perillo, attaccante dell'Empoli, raddoppiano al 13' con Gioele Giammattei, centrocampista della Roma, prima di dilagare con i gol di Thomas Corigliano (Juventus) al 16', Ludovico Varali (Parma) al 41', Giampaolo Bonifazi (Roma) al 47' e Marcello Fugazzola (Atalanta) al 49'. Gli estoni accorciano le distanze al 64' con il centravanti del Kuressaare, Anton Visse, prima di subire la settima rete di Francesco Gasparello (Atalanta) al 71' e l'ottava di Jacopo Del Fabro (Juventus) all'81'.
"Quando riesci a indirizzare la partita in questo modo diventa tutto più semplice - sottolinea il tecnico Daniele Franceschini -. Vincere la prima partita è sempre importante e onestamente non mi aspettavo un divario così ampio. Gli esordi sono sempre particolari e un risultato del genere ci permette di lavorare con grande serenità. Oggi ha fatto la differenza l'approccio e la mentalità mostrata in campo dai ragazzi". L'Italia tornerà in campo sabato 4 ottobre al Kalevi Keskstaadion di Tallinn contro i pari età del Montenegro. "Pensiamo partita dopo partita - aggiunge Franceschini -. Abbiamo 20 calciatori e dobbiamo gestirli al meglio in queste tre partite. L'unico appunto è che avrebbero potuto evitare alcune ammonizioni, perché in un mini torneo del genere possono incidere".
