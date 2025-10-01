Qualificazioni Europeo U17, Italia travolge Estonia 8-1 all'esordio

"Quando riesci a indirizzare la partita in questo modo diventa tutto più semplice - sottolinea il tecnico Daniele Franceschini -. Vincere la prima partita è sempre importante e onestamente non mi aspettavo un divario così ampio. Gli esordi sono sempre particolari e un risultato del genere ci permette di lavorare con grande serenità. Oggi ha fatto la differenza l'approccio e la mentalità mostrata in campo dai ragazzi". L'Italia tornerà in campo sabato 4 ottobre al Kalevi Keskstaadion di Tallinn contro i pari età del Montenegro. "Pensiamo partita dopo partita - aggiunge Franceschini -. Abbiamo 20 calciatori e dobbiamo gestirli al meglio in queste tre partite. L'unico appunto è che avrebbero potuto evitare alcune ammonizioni, perché in un mini torneo del genere possono incidere".