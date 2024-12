Mario Hermoso ha preso il posto di Mats Hummels a pochi istanti dal fischio di inizio della sfida della Roma contro il Como, una serata storta per i giallorossi chiusa con una sconfitta: "Non c'è niente di positivo quando si perde nel finale, ma sicuramente questo ko ci lascia l'amaro in bocca. Abbiamo provato a dominare la gara, ma non ci siamo riusciti perché non siamo stati precisi".