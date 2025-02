E' un Claudio Ranieri furioso quello che commenta il pareggio della Roma in casa del Porto. Nel mirino c'è l'arbitro. "Parlo con Rosetti, come fa a mandare ad Oporto un arbitro che in 22 partite la squadra in trasferta ha fatto solo nove pareggi. Queste cose le sa? Un campo caldo e lei fa questa designazione? Non so perché”, ha detto. E ancora: "Ho mandato via i giocatori. Non volevo che lo andassero a salutare. Non lo meritava dopo una partita così".