Roma, Fonseca: "Tre punti presi con forza su un campo difficile. Ora testa al Milan"

"Era importante iniziare con una vittoria, ma ci sono ancora tante partite. Ora pensiamo al Milan". Così Paulo Fonseca fotografa la vittoria della sua Roma contro lo Young Boys nel match d'esordio in Europa League. "Io ho fiducia in tutti i miei giocatori, è stata una partita difficile. Lo Young Boys non è una squadra facile, hanno vinto tutte le ultime 15 partite qui. All'inizio abbiamo faticato su questo terreno, poi siamo venuti fuori. Era importante prendersi i tre punti e l'abbiamo fatto bene". Soddisfatto il tecnico della Roma della prestazione dei suoi uomini: "Spinazzola sta molto bene, è in un gran momento ed è un giocatore importante. E' importante vedere che anche i giocatori che normalmente non hanno giocato molto hanno dato una risposta, facendo una buona partenza". Ora però serve concentrarsi sul Milan: "Numericamente abbiamo delle difficoltà in questo momento perché non abbiamo molti giocatori. Vediamo come staranno".