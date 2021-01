Roma, Fonseca: "Fiducia del presidente, squadra con me: non mi arrendo. Dzeko fuori"

VERSO ROMA-SPEZIA

Ancora lo Spezia: dalla caduta in Coppa Italia al campionato, con in mezzo tutte le polemiche che hanno accompagnato gli ultimi giorni della Roma e di Paulo Fonseca. Così la conferenza della vigilia del tecnico giallorosso si presenta decisamente animata: "Io ho sempre sentito l'appoggio del presidente. Anche oggi ho parlato e la fiducia è sempre la stessa. La squadra è ancora dalla mia parte. Pronto a dimettermi se non fosse cosi'? Questo e' un progetto nuovo. Non sono il tipo di persona che si arrende", Molto si è discusso, in particolare, sul rapporto con Dzeko: "Ha una contusione, ieri ha sentito un fastidio e non sarà pronto per la partita di domani. Il mio rapporto con lui? Io sono concentrato sulla partita, devo focalizzarmi sui giocatori che sono pronti per giocare".

Inevitabile, poi, tornare sulll'errore dei cambi contro lo Spezia in Coppa Italia: "E' vero, abbiamo sbagliato. Dobbiamo conoscere le regole. Il problema è che ogni anno cambiano, ci sono competizioni in cui i sei cambi sono previsti. La responsabilità è mia, ma adesso è tempo di pensare alla prossima partita". Match in cui, oltre a Dzeko, mancheranno altri giocatori importanti: "Pedro non può giocare, per Mkhitaryan invece proviamo oggi. Vediamo come starà in allenamento".