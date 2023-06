Roma Femminile Under 17 campione d'Italia: il Milan si arrende ai calci di rigore

CALCIO FEMMINILE

Lo scudetto chiude il cerchio di un anno straordinario e forse irripetibile per i colori giallorossi

Priscilla Del Prete" /> © Getty Images La Roma Femminile Under 17 chiude un anno straordinario. Nella cornice dello Stadio Goffredo Bianchelli di Senigallia, le giovani ragazze giallorosse si sono laureate Campionesse d'Italia per la stagione 2022-2023 al termine di una sfida contro il Milan per cuori forti e che ha avuto bisogno dei calci di rigore per decretare la squadra vincitrice del titolo.

Una partita infinita, quella giocata sul prato del Bianchelli: Roma avanti con Fuzio che, dopo 24’ di gioco, sblocca il risultato con un bel destro da fuori area, Milan che si rimette in carreggiata nella ripresa, quando al 55’ Longobardi trova il gol del pareggio. A pochi minuti dal termine, all’83’ Cornacchia sfiora il gol che avrebbe potuto anticipare la festa giallorossa ma il pallone si stampa sul palo. La possibile svolta della partita cambia anche l’inerzia del match. Nei supplementari vince più che altro la paura di perdere e il confronto si avvia quasi naturalmente ai calci di rigore. Inizia il Milan, ma Valeri riesce a respingere il tiro di Stendardi. Ieva non sbaglia e porta in vantaggio le giallorosse. Pressione tutta sul Milan che fatica a reggerla: Gemmi calcia a lato. Il pallone del quarto calcio di rigore della serie, diventato decisivo, è fra i piedi di Giulia Canale che non ne sente il peso: palla in rete e Roma Femminile per la prima volta Campione d’Italia.

Un anno straordinario

Lo scudetto della Roma Femminile Under 17 chiude il cerchio di un anno straordinario e forse irripetibile per i colori giallorossi. La vittoria del campionato Under 17 è la terza stagionale, dopo quella della Primavera e della prima squadra. A fine partita, Priscilla Del Prete, coach scelta dall’allenatore della Roma Femminile Alessandro Spugna, ha faticato a contenere le emozioni: “Abbiamo vissuto una giornata fantastica che rimarrà per sempre nella memoria di ciascuna di noi. Devo fare i complimenti alle ragazze e ringraziare la società che mi ha permesso di vivere una esperienza straordinaria. La presenza di Spugna sugli spalti mi rende felice. È un grande amico, mi ha voluto alla Roma”.

La Roma Femminile non è un miracolo sportivo

Del Prete ha ripagato la fiducia con un risultato straordinario ma che non nasce comunque dal caso. La Roma Femminile non è un miracolo sportivo, ma, risultati alla mano, frutto di un lavoro di semina di Betty Bavagnoli e Gianmarco Migliorati, rispettivamente Head of Women's Football e Direttore Sportivo, che non hanno sbagliato un colpo nelle scelte.

Affidandosi a Spugna, hanno centrato uno straordinario triplete italiano, con la vittoria in Supercoppa Italiana, Campionato e Coppa Italia. E anche il vivaio rende.

La Roma, in generale, si conferma fra le poche società che ha un progetto vincente e sostenibile a tutti i livelli giovanili, considerando che anche i maschietti hanno onorato la maglia giallorossa: la Under 16 si è laureata Campione d’Italia per il secondo anno consecutivo superando la Fiorentina (2-3). L’Under 17 ha vinto l’ottavo titolo nazionale strapazzando l’Inter in finale (4-1). A questo punto tocca a Mourinho provare a imitare i suoi giovani colleghi…