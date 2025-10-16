Roma, El Aynaoui: "Gasperini molto esigente, ha le idee chiare"

Una delle opzioni che il tecnico di Grugliasco potrebbe giocarsi a gara in corso è Neil El Aynaoui, centrocampista arrivato la scorsa estate per 23 milioni ma ancora non considerato una prima scelta nelle gerarchie di Gasperini. Il numero 8 ha parlato ai microfoni di Sky Sport del rapporto con il nuovo allenatore: "Gasperini? È un allenatore molto esigente, ha idee chiare e un'esperienza enorme. Si avvale di sedute video e dà istruzioni molto precise in campo per arrivare a trasmettere le sue idee. Insiste tanto sulla solidità difensiva, analizziamo i video e insiste molto su questo aspetto. Ma è un allenatore che si focalizza molto anche sulla fase offensiva, ci stiamo lavorando. Vuole che arriviamo più spesso e con più giocatori nell'area avversaria, ora sta a noi rispondere alle sue richieste".