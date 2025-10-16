Logo SportMediaset
Roma, El Aynaoui: "Gasperini molto esigente, ha le idee chiare"

16 Ott 2025 - 19:00
La Roma si prepara ad accogliere l'Inter a San Siro sabato alle 20:45, una sfida che potrà dire molto sulle reali ambizioni dei giallorossi. Gasperini prepara la partita consapevole del fatto che avrà bisogno di tenere alta la concentrazione di tutto il gruppo, dai titolari a chi andrà in panchina.

Una delle opzioni che il tecnico di Grugliasco potrebbe giocarsi a gara in corso è Neil El Aynaoui, centrocampista arrivato la scorsa estate per 23 milioni ma ancora non considerato una prima scelta nelle gerarchie di Gasperini. Il numero 8 ha parlato ai microfoni di Sky Sport del rapporto con il nuovo allenatore: "Gasperini? È un allenatore molto esigente, ha idee chiare e un'esperienza enorme. Si avvale di sedute video e dà istruzioni molto precise in campo per arrivare a trasmettere le sue idee. Insiste tanto sulla solidità difensiva, analizziamo i video e insiste molto su questo aspetto. Ma è un allenatore che si focalizza molto anche sulla fase offensiva, ci stiamo lavorando. Vuole che arriviamo più spesso e con più giocatori nell'area avversaria, ora sta a noi rispondere alle sue richieste".

Oltre al nuovo allenatore, El Aynaoui sta scoprendo in questi mesi tutto l'amore e la vicinanza del tifo giallorosso: "L'atmosfera allo stadio è fantastica. È una grande fortuna per noi calciatori godere di questo spettacolo, e lo è anche per i miei familiari che ogni 15 giorni vengono allo stadio, che è sempre gremito, a vedere le partite. Sono davvero tifosi incredibili, trasmettono tutta la forza a noi giocatori in campo".

