Roma, Dovbyk ko in nazionale: salta Ucraina-Belgio

Uno stop che non preoccupa. Artem Dovbyk è stato colpito da un attacco influenzale e non sarà a disposizione per la partita d'andata dell'Ucraina contro il Belgio.Il ct Serhiy Rebrov spera di recuperarlo in vista del ritorno: "Artem aveva la febbre alta. Purtroppo si tratta di un'infezione. I nostri medici stanno facendo tutto il possibile per recuperarlo". L'ucraino dunque rimarrà in ritiro con i suoi compagni tentando di rientrare in tempo per l'impegno di settimana prossima.