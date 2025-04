Roma, Cristante: "Pari giusto, proveremo ad andare in Europa fino alla fine"

La Roma ha pareggiato 1-1 il derby contro la Lazio in campionato, questo il commento nel dopopartita di Cristante: "Ci abbiamo provato fino alla fine, ma penso che il pareggio sia giusto. Nel primo tempo ci hanno messo in difficoltà, ma nella ripresa siamo usciti di più noi". Il campionato della Roma ha avuto una svolta dopo il derby dell'andata: "Da lì abbiamo fatto un bel filotto, quasi nessuno pensava che ci saremmo giocati un posto in Europa. Siamo stati bravi a tornare fino a questo punto, ora ci proveremo fino alla fine".