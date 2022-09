Roma, controlli per Dybala al rientro a Trigoria: oggi la decisione verso l'Inter

© Getty Images

Oggi si decide: Dybala sì o Dybala no. La presenza dell'attaccante della Roma nella sfida di sabato a San Siro contro l'Inter è ancora sub-iudice: l'argentino è rientrato stamani all'alba con un volo diretto da New York dopo i dieci giorni passati con la sua Nazionale durante i quali ha svolto in gran parte lavoro personalizzato per poi aggregarsi al gruppo negli ultimi giorni senza però essere utilizzato in partita dal ct Scaloni. Oggi verrà visitato dallo staff medico della Roma per fare il punto sull'evoluzione del problema muscolare che lo aveva costretto al forfait contro l'Atalanta: al momento è molto difficile immaginare un suo utilizzo dal primo minuto, l'ipotesi migliore lo vede in panchina. Non si può tuttavia escludere che alla fine possa saltare la trasferta milanese proprio contro quella squadra di cui per molte settimane si pensava potesse diventare il nuovo volto dopo l'addio alla Juve.