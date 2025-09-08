Roma, Bailey punta al rientro anticipato

L'avventura giallorossa di Leon Bailey non è iniziata nel migliore dei modi. Al primo allenamento con la Roma, infatti, l'attaccante aveva rimediato una lesione miotendinea del retto femorale destro, i cui tempi di recupero erano stimati intorno al mese. Ci sono però delle importanti novità: il calciatore continua ad allenarsi in maniera personalizzata e le sue condizioni sembrano migliorare giorno dopo giorno. Il rientro, dunque, potrebbe essere prima del previsto: l'edizione odierna della Gazzetta fissa come data quella del 24 settembre, giorno in cui la Roma sfiderà il Nizza in Europa League. Gli accertamenti di domani saranno decisivi.