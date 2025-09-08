Logo SportMediaset
Roma, Bailey punta al rientro anticipato

08 Set 2025 - 17:11

L'avventura giallorossa di Leon Bailey non è iniziata nel migliore dei modi. Al primo allenamento con la Roma, infatti, l'attaccante aveva rimediato una lesione miotendinea del retto femorale destro, i cui tempi di recupero erano stimati intorno al mese. Ci sono però delle importanti novità: il calciatore continua ad allenarsi in maniera personalizzata e le sue condizioni sembrano migliorare giorno dopo giorno. Il rientro, dunque, potrebbe essere prima del previsto: l'edizione odierna della Gazzetta fissa come data quella del 24 settembre, giorno in cui la Roma sfiderà il Nizza in Europa League. Gli accertamenti di domani saranno decisivi. 

Qualif. Mondiali, Israele con il lutto al braccio contro Italia
Atalanta, terapie per Scamacca. Lavoro individuale per Kolasinac
Roma, Bailey punta al rientro anticipato
Como, Ramon: "Un privilegio giocare con Morata"
Juve, tegola dal Portogallo: Conceiçao lascia il ritiro della nazionale