Roma, 21enne picchiato perché indossava la maglia della Juve

A ROMA

L'aggressione è avvenuta all'Eur con un tirapugni, la vittima sottoposta a un intervento chirurgico al viso

"Juventino bastardo". Un ragazzo di 21 anni è stato selvaggiamente picchiato da due persone la domenica di Pasqua in zona Eur a Roma solo perché indossava la maglia bianconera. Lo riporta Il Messaggero, secondo la cui ricostruzione dei fatti il giovane era uscito da un locale e stava rincasando quando due individui lo hanno bloccato urlandogli che "era uno sporco juventino" e dopo avergli strappato la maglia di dosso lo hanno colpito al volto con un tirapugni, arma di cui è vietata la vendita, procurandogli un profondo taglio sullo zigomo per cui è stato necessario un intervento maxillo facciale.

La vittima, un 21enne di Torino che era in trasferta nella Capitale per seguire il club bianconero allo stadio Olimpico contro la Lazio, ha detto di non sapere di quale squadra fossero tifosi i suoi aggressori, che hanno agito nel buio del piazzale. La polizia ha ascoltato e testimoni e prelevato i filmati delle telecamere della zona, ma l'indagine non si presenta facile.

