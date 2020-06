Rodman chiama Petagna: "Mia figlia Trinity è una Bulldozer come te"

LA VIDEOCHIAMATA

"Andrea! Non è pazzesco? Dennis Rodman ti sta chiamando!". Una vera sorpresa quella fatta dall'ex stella dei Chicago Bulls ad Andrea Petagna, suo grande fan. "Andrea 'il Bulldozer', ma che vuol dire: che segni tanti gol? - ha proseguito Rodman nel videomessaggio - Ho una cosa da dirti: ho una piccola figlia, Trinity, è fortissima, la numero uno al mondo e dovresti cercarla!". Rodman, videomessaggio per Petagna

"Magari un giorno la incontrerai e mi manderai un messaggio per dirmi: Dennis avevi ragione, Trinity è anche lei un vero Bulldozer. Una vera Rodman. Grande rispetto per te. Continua così!". La 18enne Trinity è una calciatrice di sicuro avvenire: lo dimostra il fatto di far già parte della Nazionale Under 20 degli Stati Uniti. "Grazie Dennis, sai quanto io sia un tuo fan. Spero di incontrarti presto. Trinity, continua così", la replica dell'attaccante della Spal.