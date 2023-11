Rocchi: "Gli arbitri capiscano che il Var non è una bocciatura"

LE PAROLE

Il designatore di Can A e B: "E' un supporto, un assistente straordinario"

© Getty Images La tecnologia "invade il campo tanto quanto non siamo disposti ad accettare un errore: meno sono disposto ad accettarlo, più vorrò introdurre la tecnologia. Ci sono Paesi che, pur più avanti tecnologicamente di noi, considerano l'errore arbitrale una componente del calcio". Queste le parole del designatore arbitrale di Can A e B, Gianluca Rocchi, intervenuto al Social Football Summit

Per quanto riguarda il Var Rocchi ha aggiunto: "Se capisci che è un supporto, il Var è un assistente straordinario. Se invece ci vai in conflitto e vivi l'errore come una bocciatura, allora crolli. Invece bisogna far capire agli arbitri che chi ripara all'errore viene premiato".

