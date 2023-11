LA MOVIOLA

Il nostro moviolista analizza l'episodio di fine partita. Gil Manzano, vicinissimo, ha l'ultimo giudizio sul contatto

© sportmediaset Italia col fiato sospeso negli ultimi istanti della sfida con l'Ucraina decisiva per la qualificazione all'Europeo. Minuto 93, palla nell'area difesa da Donnarumma, contatto tra Cristante e Mudryk. La squadra di Rebrov invoca il penalty, l'arbitro Gil Manzano fa segno di continuare.

Molti hanno atteso l'analisi del VAR, ma il gioco è proseguito fino al triplice fischio che proietta gli azzurri al sorteggio del prossimo 2 dicembre. Graziano Cesari, il moviolista di Mediaset, fa chiarezza sull'episodio che ha lasciato molti dubbi. "A mio parere Gil Manzano è piazzatissimo- dice Cesari- vede il contatto e lo giudica non punibile. Il VAR giustamente non interviene perché l'arbitro è nella posizione migliore per decidere. Sicuramente il pallone lo tocca per primo Mudryk, che anticipa Cristante, e questo è ben visibile nelle immagini grazie al colore rosso della scarpetta del giocatore ucraino. Ripeto in ogni caso che solo Gil Manzano può valutare l'entità e l'intensità del contatto, se c'è stato. Il direttore di gara è fedele all'arbitraggio tenuto per tutti i 90 minuti e non sanziona l'intervento".