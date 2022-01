Robinho, la Corte di Cassazione conferma: 9 anni di reclusione per violenza di gruppo

La Corte di Cassazione di Roma ha confermato la condanna a 9 anni di carcere per l’ex attaccante del Real e del Milan Robinho e per il suo amico Ricardo Falco per violenza di gruppo ai danni di una giovane donna albanese di 23 anni. Respinto quindi il ricorso presentato dai legali dell'ex giocatore del Milan, che avevano definito il rapporto "consensuale". I fatti risalgono al 2013, quando il brasiliano giocava con i rossoneri. La prima condanna è del 2017, confermata poi in secondo grado dalla Corte d'Appello di Milano.

Getty Images