"Siamo orgogliosi della nuova sala VAR, un progetto ambizioso perché sarà importante per la crescita di tutto il mondo arbitrale. Il centro si articolera' su una superfice di oltre 1000 metri quadrati, 12 postazioni con potenzialità maggiori e personale dedicato solo al controllo del fuorigioco e di altre dinamiche di gioco. Sara' una sala polifunzionale tutta dedicata al VAR". Così Nicola Rizzoli, designatore della CAN A, presentando la nuova sala VAR del Centro tecnico Federale di Coverciano. "In futuro proveremo a lavorare per migliorare questa tecnologia, avendo a disposizione una Ferrari che la federazione sta cercando di costruire", ha aggiunto.