Rivoluzione Euro 2032: qualificazioni a leghe come la Nations League

La Uefa sta studiando una riforma radicale per le qualificazioni agli Europei, con l'obiettivo di abbandonare i classici gironi a favore di un modello basato sulla Nations League. La proposta, presentata ufficialmente al comitato per le competizioni, mira a rendere il percorso verso il torneo più equilibrato e appetibile per tifosi e tv, eliminando le sfide 'scontate' tra grandi potenze e piccole nazionali.