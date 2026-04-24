Rivoluzione Euro 2032: qualificazioni a leghe come la Nations League

24 Apr 2026 - 10:36

La Uefa sta studiando una riforma radicale per le qualificazioni agli Europei, con l'obiettivo di abbandonare i classici gironi a favore di un modello basato sulla Nations League. La proposta, presentata ufficialmente al comitato per le competizioni, mira a rendere il percorso verso il torneo più equilibrato e appetibile per tifosi e tv, eliminando le sfide 'scontate' tra grandi potenze e piccole nazionali.

Se il format attuale resterà invariato per Euro 2028 (con i sorteggi previsti per dicembre), la vera rivoluzione scatterebbe per l'edizione 2032: le squadre verrebbero divise in tre leghe gerarchiche, permettendo scontri tra avversari di pari livello e garantendo, come fine ultimo, una via d'accesso più meritocratica e spettacolare. Le federazioni nazionali sono chiamate a dare un responso definitivo entro un mese, prima della finale di Europa League, per decidere se trasformare definitivamente il volto del calcio continentale.

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