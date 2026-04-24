Nesta: "Che darei per tornare a giocare, oggi mancano campioni veri"

"Darei un dito per tornare a giocare. È stata una figata". Lo ha detto Alessandro Nesta, leggenda della Lazio e del Milan, nel corso di una intervista a Dazn per la terza puntata di 'Giorgia's Secret', il format originale ideato e condotto da Giorgia Rossi che indaga il lato più umano e autentico dei protagonisti del calcio. Parlando del calcio di oggi, ancora Nesta ha aggiunto: "Il calcio è diventato più lento, più noioso. Si fischia troppo. Mancano 3-4 campioni veri. E soprattutto leader tipo Chiellini e Bonucci". Sul suo stile di gioco. "Non sono mai stato cattivo. L'unica volta che ho provato a entrare duro… mi sono rotto tutto", ha ricordato. Nesta ha quindi parlato della sua ambizione: "Ero malato… ma quella era ambizione vera. Ogni domenica guardavo le statistiche e volevo superare Thuram nella classifica delle palle recuperate".