Lo chef svela i segreti della dieta di CR7: "Non beve latte, è contro natura"

24 Apr 2026 - 11:05
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Giorgio Barone, ex chef personale di Cristiano Ronaldo, ha svelato i segreti della dieta del portoghese, spiegando come abbia eliminato del tutto il latte dalla sua alimentazione. Il motivo? Secondo Barone "gli esseri umani sono gli unici animali che bevono il latte di altri animali. Nessun altro animale beve latte dopo i tre mesi. Dopo l'infanzia non è normale. È contro natura" le parole a Covers.com.

Il regime di CR7 bandisce categoricamente lo zucchero e i cereali raffinati, privilegiando proteine di alta qualità come pesce, pollo e uova, accompagnate esclusivamente da carboidrati derivati dalle verdure e condite con olio di cocco. Questo approccio, che include anche colazioni a base di avocado e cene leggere consumate molto presto, è alla base della straordinaria longevità atletica del campione, che continua a trattare il proprio corpo con una disciplina ferrea dove il riposo e l'idratazione purificata contano quanto l'allenamento in campo.

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