Lo chef svela i segreti della dieta di CR7: "Non beve latte, è contro natura"

Il regime di CR7 bandisce categoricamente lo zucchero e i cereali raffinati, privilegiando proteine di alta qualità come pesce, pollo e uova, accompagnate esclusivamente da carboidrati derivati dalle verdure e condite con olio di cocco. Questo approccio, che include anche colazioni a base di avocado e cene leggere consumate molto presto, è alla base della straordinaria longevità atletica del campione, che continua a trattare il proprio corpo con una disciplina ferrea dove il riposo e l'idratazione purificata contano quanto l'allenamento in campo.