Dida e Abbiati si raccontano alla Kings League

Dida, ex portiere del Milan e della nazionale brasiliana, ha parlato con grande affetto del suo ex compagno di squadra Ronaldinho, rivelando quanto sarebbe affascinante giocare insieme a lui anche in una competizione dinamica come quella della Kings League. La sua capacità di vedere il gioco in modo diverso e la sua tecnica sopraffina sarebbero un'aggiunta spettacolare in questo contesto. Dida ha difeso i pali della squadra Zeta Como, presieduta da Luca Toni e dallo YouTuber ZW Jackson, con Melissa Satta come vicepresidentessa e Cristian Brocchi come coach.