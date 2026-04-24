Dida e Abbiati si raccontano alla Kings League

Dal Brasile ai Mondiali, a Ronaldinho, Seedorf e il ruolo del portiere in questo torneo innovativo

24 Apr 2026 - 10:14
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Lo scorso lunedì 20 aprile, in occasione della nona giornata dello split2 della Kings League Lottomatica.sport Italy, Dida e Abbiati, due leggende del calcio internazionale, hanno offerto ai tifosi un incontro esclusivo nella Fonzies Arena di Cologno Monzese. Un evento che ha messo in luce non solo la loro esperienza sul campo, ma anche le loro riflessioni sul calcio moderno e sul formato innovativo della Kings League.

Dida, ex portiere del Milan e della nazionale brasiliana, ha parlato con grande affetto del suo ex compagno di squadra Ronaldinho, rivelando quanto sarebbe affascinante giocare insieme a lui anche in una competizione dinamica come quella della Kings League. La sua capacità di vedere il gioco in modo diverso e la sua tecnica sopraffina sarebbero un'aggiunta spettacolare in questo contesto. Dida ha difeso i pali della squadra Zeta Como, presieduta da Luca Toni e dallo YouTuber ZW Jackson, con Melissa Satta come vicepresidentessa e Cristian Brocchi come coach.

Abbiati, ex portiere del Milan e della nazionale italiana, ha scelto Seedorf come uno dei suoi compagni che avrebbe visto meglio all’interno del format Kings League, elogiando la sua forza fisica, la resistenza e la qualità tecnica che lo rendevano un leader in campo. Abbiati ha rappresentato la squadra Alpak FC dello streamer Frenezy in partnership con la Lucchese Calcio, dimostrando la stessa grinta e solidità che lo hanno contraddistinto durante la sua carriera.

Entrambi hanno anche parlato del loro ruolo del portiere in Kings League, un formato che sfida le tradizionali logiche del calcio, dove il portiere non è solo chiamato a parare, ma deve anche essere abile con i piedi. Dida ha sottolineato l'importanza della concentrazione e della determinazione in un campo più ristretto, dove ogni palla può arrivare da ogni direzione, mentre Abbiati ha messo in evidenza come il portiere sia costantemente sollecitato e debba essere pronto a giocare un calcio moderno e fluido, adattandosi alle regole uniche della Kings League.

Inoltre, Dida ha espresso il suo ottimismo per la nazionale brasiliana guidata da Ancelotti, in vista dei Mondiali, parlando con fiducia della prima fase del torneo.

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