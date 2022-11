Riva, standing ovation alla prima del 'suo' docufilm

Una standing ovation ha accolto Gigi Riva, che proprio oggi compie 78 anni, al Teatro Massimo di Cagliari alla prima del docufilm "Nel nostro cielo un rombo di tuono", opera del regista Riccardo Milani dedicata al campione rossoblù. Il film, da oggi al cinema in Sardegna e nei prossimi giorni in distribuzione in tutta Italia, nasce come un omaggio alla leggenda dello scudetto rossoblù del 1970, che si innamorò di Cagliari e dell'isola, che non ha mai lasciato neanche dopo la fine della carriera. Presenti alcuni ex compagni di quello storico titolo: Domenghini, Tomasini e Reginato. Riva, che di solito dribbla tutti gli eventi celebrativi soprattutto quando sono dedicati a lui, ha colto tutti di sorpresa. Non si è sistemato in prima fila, ma si è quasi "nascosto" tra il pubblico per godersi lo spettacolo.