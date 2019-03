Rissa tra genitori sugli spalti: sospesa gara degli Esordienti

18/03/2019

Rissa tra genitori sugli spalti: sospesa una partita di calcio del campionato Esordienti nati nel 2006. E' successo a Firenze durante la sfida tra Affrico e Cattolica Virtus , a darne notizia 'La Nazione'. I dirigenti in campo, tra cui l'ex portiere Giovanni Galli , responsabile del settore giovanile dell'Affrico e allenatore dei ragazzi del 2006, hanno ritenuto che non ci fossero più le condizioni per andare avanti. Tra i giovani calciatori c'è chi si è messo a piangere e chi si è arrabbiato: "Possiamo mandarli via?".

L'arbitro - che in queste categorie è un dirigente di una delle due squadre - ha deciso che la partita non si sarebbe completata. "Era giusto dare un segnale, anche se alla fine non è successo niente", ha detto alla 'Nazione' il direttore generale della Cattolica Virtus, Paolo Bosi. Entrambe le società stanno pensando a incontri con educatori per i genitori irrequieti. "Sono preoccupatissimo per quel che accade sui campi del settore giovanile. Ieri ad Affrico, di fronte a Giovanni Galli, è accaduto un episodio increscioso: genitori che si azzuffano in una partita di calcio a nove, categoria giovanissimi. Partita ovviamente sospesa. I ragazzini chiedevano di mandare via i genitori, pur di lasciarli giocare". Parole del presidente dell'Aia Marcello Nicchi a 'Radio anch'io sport'. "Ora sento dire che andrebbe rigiocata. Invece no, perché la cultura sportiva non si fa in questo modo".