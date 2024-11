RISSA IN STADIO CATANIA, DASPO E DENUNCE PER 3 TIFOSI

Tre tifosi del Catania appartenenti alla 'curva sud' sono stati denunciati dalla polizia perché avrebbero attivamente partecipato ad una rissa in occasione dell'incontro di calcio Catania-Trapani svoltosi ieri 15 novembre nello stadio 'A. Massimino di Catania. Devono rispondere del reato di rissa commesso in occasione di una manifestazione sportiva. A loro sono stati anche notificati altrettanti Daspo per la durata di 2 anni. Nella rissa, scoppiata in curva sud durante gli ultimi minuti di svolgimento della partita, sono stati coinvolti decine di tifosi, che si sono riversati nel parterre del settore. Secondo gli investigatori, la rissa sarebbe sorta per futili motivi, determinando comunque un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica dal momento che per la partita erano stati venduti tutti i biglietti disponibili e, nello specifico, la curva sud ospitava circa 5.000 persone tra famiglie e bambini. Tutte le fasi del grave episodio di violenza sono state documentate dal personale del locale Gabinetto regionale della polizia scientifica e le immagini sono al vaglio degli agenti della Digos per l'individuazione di altri responsabili.