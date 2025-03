Rissa in Coppa America con fan Colombia, 5 giocatori Uruguay al Tas

Cinque giocatori dell'Uruguay che sono stati squalificati dopo gli scontri con i tifosi colombiani durante una partita di Coppa America negli Stati Uniti della scorsa estate hanno discusso il loro appello al Tribunale arbitrale dello sport di Losanna. I giocatori includono il capitano e difensore dell'Atletico Madrid José María Giménez, l'attaccante del Liverpool Darwin Núñez, il difensore del Barcellona Ronald Araújo, il terzino del Napoli Mathías Olivera e il centrocampista del Tottenham Rodrigo Betancur, sono stati sostenuti dalla federazione calcistica uruguaiana nel contestare le squalifiche imposte dall'organismo calcistico sudamericano Conmebol. I cinque si sono difesi affermando di aver protetto le loro famiglie sugli spalti dopo la sconfitta in semifinale dell'Uruguay a Charlotte, nella Carolina del Nord, lo scorso luglio. L'organismo calcistico sudamericano Conmebol li ha squalificati dalle tre e cinque partite. Il Tas ha annunciato che l'appello di venerdì è stato effettuato tramite collegamento video remoto. Non è stato fornito alcun calendario per il verdetto.