Ripresa Serie A, Tommasi tira dritto: "Non assegnare titoli non è un dramma"

Mentre i club di Serie A votano compatti per la ripresa del campionato, il numero uno dell'Aic Damiano Tommasi tira dritto sulla possibilità di tornare in campo e ribadisce la sua posizione. "Non assegnare i titoli non è un dramma, il dramma sono i morti e i malati: i titoli si assegnano solo se ci sono le condizioni", ha spiegato al settimanale "Chi".