Ripartenza Serie A: è scontro tra Figc e Lega Calcio. La spunta Gravina

È ormai una guerra senza esclusione di colpi quella tra Lega e Federcalcio. Con il voto di ieri in assemblea la Lega ha tentato un golpe nei confronti della Figc: se il campionato che ripartirà il 20 non si dovesse concludere, la Serie A chiederà al Consiglio Federale di non assegnare lo scudetto e di bloccare le retrocessioni, a meno che i verdetti non siano già aritmetici al momento dello stop. Una mossa che ha sorpreso e irritato il presidente della Federcalcio Gravina, da sempre in prima linea, artefice - nei confronti del Governo - della ripartenza e deciso a punire eventuali furbetti con decisioni drastiche nel caso in cui venga violato il protocollo sanitario. Sedici favorevoli, un contrario (il Milan), tre astenuti (Roma, Napoli e Lazio). Così, di fatto, nel documento approvato dalla Lega viene bocciato l’algoritmo presentato dalla Figc.