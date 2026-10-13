Rincon spettatore del Torino: "Certe emozioni restano"

"Ci sono storie che continuano a vivere anche lontano dal campo perché il tempo passa, ma certe emozioni restano": sui social l'ex calciatore Tomàs Rincon racconta le sensazioni vissute al ritorno sotto la Mole per vedere il "suo" Torino. Il venezuelano, che a metà settembre aveva annunciato il ritiro dal calcio giocato, è tornato allo stadio Olimpico Grande Torino in occasione della sfida tra i granata e l'Udinese, vinta 2-1 dalla squadra di Ignazio Abate. Per Rincon è stato come un ritorno a casa dopo l'esperienza vissuta al Toro tra il 2017 e il 2022: nelle foto pubblicate sul proprio profilo Instagram è stato immortalato insieme al direttore sportivo Petrachi, al direttore operativo del club Barile e ai calciatori Rodriguez e Zapata.