Fabregas: "Contro Venezia vittoria fondamentale, ma il Como è stanco"

"Nulla è facile nel calcio, questa è una vittoria da un valore incredibile. Quest'anno abbiamo giocato tante partite fuori casa visti i lavori allo stadio, con i viaggi, e non è banale quello che stiamo facendo". Così l'allenatore del Como Cesc Fabregas commenta la vittoria contro il Venezia ai microfoni di Dazn. "Oggi era una partita fondamentale da vincere, non abbiamo lasciato niente con il Venezia che ha fatto un solo tiro in porta al 94'. I ragazzi non sono abituati a giocare così tante partite, non ci alleniamo e dobbiamo continuare con questa continuità", ha aggiunto. "Tutti siamo allenatori, tifosi e tutti possiamo dire che quando giochiamo contro un blocco basso gli esterni con uno contro uno ti aiutano tanto. In questo momento non li abbiamo e dobbiamo adattarci con giocatori che danno altro. In questo momento stiamo gestendo bene la situazione, ma mi piacerebbe avere più soluzioni", ha poi spiegato. "Oggi Nico Paz era stanchissimo, ma abbiamo sempre il coraggio e la mentalità di giocare contro tutti. A volte le cose vanno bene altre no", ha concluso.