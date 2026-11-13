Ricorso Galliani, oggi la decisione del Tribunale Federale: passaggio cruciale, Malagò attende

Il discorso è più ampio: l'ex ad del Milan contesta la commissione voluta dal commissario Giovanni Malagò incaricata a verificare le candidature per la corsa alla presidenza della Federcalcio. Tra le basi del reclamo firmato dall'avvocato Filippo Lattanzi la doppia firma del Genoa che prima ha firmato per Galliani - che la ha allegata nel faldone per la candidatura - e poi ha virato per Malagò, con una Pec di revoca e diffida. Qualora la firma del Genoa non dovesse valere per Malagò, il commissario perderebbe i requisiti per la candidabilità, non avendo le undici firme necessarie dei club di Serie A.