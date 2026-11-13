Ricorso Galliani, oggi la decisione del Tribunale Federale: passaggio cruciale, Malagò attende

Si svolgerà oggi al Tribunale federale nazionale della Figc l'udienza relativa al ricorso presentato da Adriano Galliani, in corsa per la presidenza della stessa federazione, sulla validità della candidatura dell'attuale commissario Giovanni Malagò. Al centro del contenzioso, la doppia firma del Genoa, una delle quali - quella per Galliani - successivamente ritirata. L'udienza, che avrà inizio alle 11.30, valuterà la sospensiva.
Il discorso è più ampio: l'ex ad del Milan contesta la commissione voluta dal commissario Giovanni Malagò incaricata a verificare le candidature per la corsa alla presidenza della Federcalcio. Tra le basi del reclamo firmato dall'avvocato Filippo Lattanzi la doppia firma del Genoa che prima ha firmato per Galliani - che la ha allegata nel faldone per la candidatura - e poi ha virato per Malagò, con una Pec di revoca e diffida. Qualora la firma del Genoa non dovesse valere per Malagò, il commissario perderebbe i requisiti per la candidabilità, non avendo le undici firme necessarie dei club di Serie A.
Ricordiamo che domani, sabato 14 novembre, è l'ultimo giorno utile per presentare le candidature in vista delle elezioni del 14 dicembre: per questo la decisione odierna del Tnf assume un peso decisivo.