Ribaltone scudetto: il Milan torna padrone del proprio destino

VOLATA PER IL TITOLO

La sconfitta di Bologna tiene l'Inter a -2: con dieci punti in quattro partite i rossoneri sarebbero campioni

E' di nuovo cambiato tutto, nella serata meno attesa o forse, a leggerla per l'altro verso, nella serata che tutto il popolo milanista, intimamente, sognava proprio così. Nella notte del mancato sorpasso in vetta, grazie alla sconfitta dell'Inter a Bologna e con le partite giocate, finalmente, in equilibrio, il Milan è tornato padrone del suo destino. Due punti di vantaggio, che sono pochi ma potrebbero essere anche molti, da gestire nelle restanti quattro gare di campionato. Con una sola, ma inattaccabile certezza: con dieci punti da qui a fine campionato Pioli sarebbe campione d'Italia. Getty Images

Il conto è presto fatto: l'Inter è attualmente a 72 punti, vincendole tutte arriverebbe a 84 punti. Il Milan, fermo a 74, con dieci punti raggiungerebbe la stessa quota dei nerazzurri ma potrebbe far valere il vantaggio negli scontri diretti (1-1 e 2-1 i risultati dei derby in favore dei rossoneri). Quindi, sicuramente a sorpresa, perché onestamente tutto ci si poteva aspettare tranne che una sconfitta degli uomini di Simone Inzaghi - complice il terribile errore di Radu e la brutta rimessa di Perisic -, Ibra e compagni dovranno solo pensare a se stessi, cercando di trovare tra Fiorentina (in casa), Verona (in trasferta), Atalanta (in casa) e Sassuolo (in trasferta) i punti necessari per mettere le mani sul titolo.

D'altra parte l'Inter ripartirà dalla trasferta di domenica alle 18 a Udine, prima di affrontare Empoli (in casa), la Juve nella finale di Coppa Italia, Cagliari (in trasferta) e Samp (in casa). Tutto in 360 minuti abbondanti di campionato che saranno, in ogni caso, ancora molto emozionanti e che potrebbero riservare nuove sorprese, nuovi colpi di scena, altri inattesi ribaltoni. Ma questa sera, il Milan che sembrava vittima predestinata può sorridere: lo scudetto torna a dipendere solo dal Diavolo.

