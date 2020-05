Riapertura parziale degli stadi: club già al lavoro

SGUARDO OLTRE

"Perché non cominciamo a ragionare, se le condizioni lo permetteranno, a consentire nel rispetto della sicurezza una piccola presenza di tifosi allo stadio". E il pensiero espresso dal presidente della Juve Andrea Agnelli a margine dell'Assemblea di Lega di venerdì è stato colto al volo dagli altri. Ed ecco che, come riferisce 'La Stampa', le società si sono messe al lavoro per preparare un piano - da presentare ai vertici del calcio - che prevede la parziale riapertura degli stadi. I tempi? Non prima della seconda metà di luglio. Più fattibile per l'inizio del prossimo campionato a settembre.

Si parla di ingressi limitati tra il 10 e il 25% della capienza, per restituire il calcio ai tifosi, come già succede in alcuni paesi. Il calcio si prepara a ripartire, i nodi da sciogliere sono ancora tanti - primo su tutti quello della quarantena - ma lo sguardo è già oltre. Covid-19 permettendo.