Retromarcia immediata, a Natale non si gioca più: già cancellato il Boxing Day

02/04/2019

A Natale non si gioca, nelle feste niente calcio. L'esperimento del Boxing Day all'italiana è durato lo spazio di una stagione: dalla prossima si torna all'antico, tutti a casa o in vacanza, niente partite o famiglie allo stadio dopo aver mangiato il panettone. Quest'anno, lo ricordiamo, si è giocato il 22, il 26 e il 29 dicembre dopo di che il campionato si è fermato sino al 20 gennaio: adesso la Lega di Serie A (per ragioni evidentemente economiche, tralasciamo ogni riferimento alla sacralità delle feste) ha deciso di soprassedere, stabilendo che l'ultima giornata pre-Natale del prossimo campionato si giocherà il 22 dicembre e si tornerà poi in campo per la Befana.



Tutto questo in un campionato che prenderà il via nel weekend del 24/25 agosto e si concluderà il 24 maggio 2020 (il 12 giugno inizierà l'Europeo). Le soste saranno quattro (8 settembre, 13 ottobre, 17 novembre, 29 marzo) e tre i turni infrasettimanali (25 settembre, 30 ottobre e 22 aprile).