Boom di passione

I due club hanno raccolto una partecipazione pazzesca dei fan, con il Meazza diventato ormai un catino bollente ad ogni match

© Getty Images Milan e Inter sono state la quarta e la terza squadra in Europa per numero di tifosi allo stadio nel 2022/2023: 1.97 milioni i nerazzurri, 1.86 milioni i rossoneri. Insieme, quindi, hanno fatto di San Siro lo stadio più frequentato della stagione scorsa in tutto il continente. Le prime due squadre in questa classifica, che fa parte del Report Uefa sul tifo 2022/2023, sono Manchester United e Barcellona con 2.5 milioni e 2.3 milioni rispettivamente. Al sesto posto la Roma, con 1.78 milioni.

Nel confronto diretto tra le due squadre milanesi, l'Inter ha avuto più tifosi in Coppa Italia, 165mila, e Serie A con 1.37 milioni mentre i rossoneri prevalgono in Champions con 435mila. Il Milan ha avuto 1.36 milioni in Serie A e 58mila in Coppa Italia. In Champions invece sono 428mila per l'Inter. Numeri strepitosi, che dimostrano come le due squadre dopo anni molto difficili siano riuscite a riconquistare pienamente i tifosi, raggiungendo livelli di partecipazione tali da superare anche quelli dei migliori periodi storici. La stagione 23/24 sarà sullo stesso trend come dimostrano le prime uscite dei due club lombardi, sempre sopra i 70mila spettatori in casa indipendentemente dall'avversario di turno. Il derby, ovviamente, sarà l'ennesima occasione per un sold out che unirà l'intera città in 90 minuti di fuoco.