"Dobbiamo avere la fame giusta per continuare a crescere e per lottare per i nostri obiettivi. Dobbiamo migliorare ogni anno. Più che ai risultati dobbiamo fare attenzione alle prestazioni. Dobbiamo riprovare ad andare in Champions". Così Pepe Reina, portiere del Milan, pronto a vivere la sua seconda stagione in rossonero ha suonato la carica in vista dei prossimi impegni. Sul nuovo allenatore Giampaolo lo spagnolo, ai microfoni di Milan Tv, ha spiegato: "Dobbiamo imparare in fretta, abituarci alle sue idee. Mi sembra un ottimo allenatore, con priorità ben segnate e questo è un bel passo. L'identità della squadra sarà molto chiara".