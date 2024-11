Tijjani Reijnders è stato protagonista con un assist in Cagliari-Milan 3-3, ma l'olandese non è soddisfatto del risultato finale: "Abbiamo subito gol immediatamente e non è così che bisogna iniziare le partite. Non è possibile poi prendere tre gol uguali. I cross sono un punto di forza del Cagliari e non abbiamo prestato attenzione perché c'era sempre qualcuno libero sul secondo palo. Se non difendi bene queste partite non le vinci".