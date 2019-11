Reggina, c'era stato anche l'interesse di Moratti

Dopo Silvio Berlusconi, anche Massimo Moratti pensa a rientrare nel calcio? L'ex presidente dell'Inter ha valutato seriamente l'acquisto della Reggina nel 2018 anche se poi l'affare andò in fumo per i tempi stretti: il club calabrese era con l'acqua alla gola e non sarebbe arrivato a fine anno senza una nuova proprietà mentre Moratti aveva chiesto tempo almeno sino a metà gennaio di quest'anno.