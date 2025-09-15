Red Bull King d'o Rione: il calcio di strada arriva a Napoli, Calaiò in giuria

Una giuria d’eccezione – composta dallo storico ex bomber dell'SSC Napoli Emanuele Calaiò, insieme ai Fiusgamer, a Davide Moccia e a Moonryde, assegnerà 3 punti extra alla miglior esibizione, portando così il tifo al centro del gioco. "Sono davvero felice di partecipare a un evento come Red Bull King d’o Rione, che dà voce ai quartieri e trasforma una piazza storica in un’arena di passione e creatività. È lo sport che unisce, che coinvolge la gente, che parte dal basso. Non vedo l’ora di vedere Napoli riempirsi di voce, colore e spettacolo", racconta Moonryde, player Red Bull e giurato d'eccezione. La cornice è quella di una piazza simbolo della Napoli popolare, nel rione Pendino, al centro di un percorso di valorizzazione e riattivazione urbana. Con Red Bull King d’o Rione, Piazza Mercato si trasforma in playground di sport, appartenenza e comunità, celebrando l’identità dei quartieri attraverso il calcio e la creatività. Non mancheranno momenti di spettacolo extra sportivo, con una performance speciale di Vale Lambo legata alla scena musicale urbana napoletana, per raccontare l’energia della città anche fuori dal campo, con ZW Jackson in veste di host e Damianito DJ ufficiale dell’evento. Red Bull King d'o Rione sarà gratuito e aperto al pubblico, per offrire alla città intera una giornata tra partite, performance e tifo da strada.