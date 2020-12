Real, Zidane: "Tre punti e primo posto: non penso ad altro. Tantomeno all'esonero"

VERSO REAL MADRID-BORUSSIA M'GLADBACH

Non conta la partita tra Inter e Shakhtar con i suoi possibili riflessi. Non contano le polemiche e la prospettiva, dolente, di un suo possibile esonero se le cose non dovessero andare bene. Ora Zinedine Zidane pensa a una cosa soltanto: alla vittoria contro il Borussia M'Gladbach che assicurerebbe il passaggio agli ottavi di Champions con il primo posto nel girone. Niente altro, solo questo: il Real si gioca tanto contro i tedeschi e complice l'incrocio di San Siro tutto può succedere nel girone, dalla vetta all'ultimo posto, passando per una qualificazione da secondi sino alla "retrocessione" in Europa League. Ma il tecnico dei blancos non contempla altre possibilità se non il successo, escludendo l'ipotesi di un calcolo sul campo, il famoso biscotto: “Sappiamo quello che vogliamo, aggiungiamo i tre punti e arriviamo primi nel girone. Abbiamo solo questo in mente. Tutte le partite sono importanti. E' una grande opportunità per dimostrare cosa siamo come squadra. Penso solo a passare il turno. Non apprezzo nient’altro, ci prepariamo a fare una grande partita, in difficoltà sicuramente, ma positivi e pensando solo alla vittoria. Tutto per vincere e prenderci i tre punti”.

Di certo Zizou sa che in gioco c'è anche la sua panchina, ovviamente in caso di eliminazione dall'Europa. Ma anche l'Europa League potrebbe non essere sufficiente per salvarlo: “Il club farà quello che dovrebbe fare. Penso solo alla partita. E poi, il club farà come al solito. Non ci penso, davvero. Siamo abituati a fare queste grandi partite. In ogni caso ci saranno difficoltà. Il passato è passato, l’importante è il presente. Qualunque cosa accada, succederà. Sono convinto che faremo una grande partita. Giochiamo contro buoni avversari , vogliono sempre vincere. Ci sono tanti fattori. A volte giochiamo bene e perdiamo. L’importante è fare le cose come una squadra, stare insieme, difendere insieme e forti, concedere poco".