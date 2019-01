Real Madrid, tre uomini e... una panchina: è sfida Allegri-Conte-Mourinho

09/01/2019 di GIANNI BALZARINI

Si spiegano forse così i movimenti della Juve per proporre un altro prolungamento al proprio allenatore, in realtà, sempre secondo i colleghi spagnoli, seconda scelta del presidente del Real, impossibilitato dall'ingaggiare Pochettino troppo blindato dal Tottenham. Come si dice in questi casi, si attende evoluzione tra probabili o addirittura sconate smentite, ma la panchina forse più richiesta e desiderata del mondo non sarà più territorio di Solari, che comunque aveva avuto il parziale gradimento di gente come Sergio Ramos, uno in grado, diciamo, di porre parere vincolante.

Il capitano certo non si opporrebbe al ritorno di Josè Mourinho, fresco di esonero dal Manchester United ora rinato e soprattutto fresco di rifiuto alle proposte del Benfica. Ci si legga indizio per tenersi pronto in caso di cambiamento di progetto di Florentino Perez, che un altro nome ancora e altrettanto molto conosciuto ce l'avrebbe. Antonio Conte, che però non sarebbe gradito dallo spogliatoio o di quanto ne resterà dopo il prossimo mercato.