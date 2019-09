"Per il Real Madrid, la Champions League è qualcosa di speciale, un torneo che mi esalta e che accende l'entusiasmo dei tifosi. Stiamo cercando il nostro equilibrio e di migliorare: è vero che, nel secondo tempo di sabato contro il Levante, siamo scesi un po' di tono ma, d'ora in avanti, sarà importante restare dentro la partita per tutti i 90'". Queste le parole di Zinedine Zidane alla vigilia dell'esordio in Champions del Real Madrid sul campo del Paris Saint-Germain. "Ci sono giocatori che si conoscono e altri meno, di certo in alcuni settori non abbiamo giocato molti minuti assieme, ma sono sicuro che faremo bene" ha aggiunto l'allenatore. "Il nostro obiettivo è sempre quello di vincere la Champions. C'è molta pressione intorno a noi, ma si sa che è così. Non ci sono anni di transizione, nel Real Madrid bisogna sempre vincere. Giocheremo con umiltà, ma con l'obiettivo di vincere. Le assenze di Mbappe', Cavani e Neymar? Il Psg è una squadra di alto livello ed è chiaro che per loro rinunciare a questi tre giocatori è uno svantaggio, ma ci sono volte in cui accadono queste cose". Il Real, invece, dovrà rinunciare al proprio capitano Sergio Ramos: "Sergio è un grandissimo giocatore e tutto il mondo lo rispetta, per noi la sua presenza è molto importante. Però siamo un gruppo e dobbiamo adattarci, perché nessun giocatore può sempre essere presente".