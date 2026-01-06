Real Madrid, tegola Mbappé: salta la Supercoppa di Spagna per infortunio

Niente Arabia Saudita per Kylian Mbappé. L'attaccante francese non figura nella lista dei convocati di Xabi Alonso per la Supercoppa di Spagna, in programma a Gedda dal 7 all'11 gennaio. Il fuoriclasse dei Blancos è ancora alle prese con la distorsione alla caviglia sinistra che lo aveva già costretto in tribuna nel recente successo in Liga contro il Betis. Il Real Madrid dovrà quindi affrontare il derby in semifinale contro l'Atletico Madrid (giovedì 8 gennaio) senza la sua stella. In caso di passaggio del turno, Mbappé salterebbe anche l'eventuale finale dell'11 gennaio contro la vincente di Athletic Bilbao-Barcellona.