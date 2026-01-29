Real Madrid, Mbappé non ci sta: "Quel quarto gol è una vergogna"

Kylian Mbappé non ha digerito la sconfitta del Real Madrid sul campo del Benfica e ha manifestato tutta la sua delusione nel post partita. Queste le parole dell'attaccante del Real Madrid: "Non c’è continuità nel gioco, dobbiamo risolvere questo problema. Non può esserci un giorno brillante e uno in cui spariamo completamente. Non è degno di una squadra che vuole vincere la Champions". In riferimento alla rete del portiere Trubin, il francese ha aggiunto: "Quel quarto gol...è una vergogna".